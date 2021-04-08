В Саратове мужчина заплатит три миллиона рублей за попытку подкупа сотрудника УФСБ

В Саратове осудили представителя коммерческой фирмы по реконструкции зданий.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

В прошлом году, 3 ноября, он передал сотруднику УФСБ 125 тыс. рублей. Сделка прошла в кафе на проспекте Кирова, и это была лишь первая часть суммы в шесть млн рублей.

Деньги предназначались за то, чтобы сотрудник Управления помог подписанию актов выполненных работ на реконструируемое здание. Тот отказался от взятки, а после этого злоумышленник был задержан.

Свою вину он признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в три млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.