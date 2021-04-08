В селе Ровенского района мужчина испугался, что собутыльник его зарежет, и сам зарубил его топором

Убийство произошло в доме села Луговое Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ровенском районе Саратовской области 52-летнего мужчину признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на суде он признал вину и раскаялся.

Установлено, что вечером 24 декабря к нему домой в селе Луговое пришел 62-летний односельчанин. Они принес ему паяльную лампу и нож для забоя скота. Мужчины принялись распивать алкоголь на кухне и поссорились.

Причиной спора стали воинские звания Военно-морского флота. Младший из собутыльников служил в ВМФ и попытался убедить оппонента, что тот называет несуществующие чины.

При этом ему показалось, что собутыльник захочет напасть на него с ножом, который принес, поэтому начал атаку первым. Он выхватил из-под дивана топор и несколько раз ударил 62-летнего мужчину по голове. Тот скончался на месте.

Убийца лег спать, а на следующее утро к нему уже прибыли сотрудники полиции.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 9,5 лет.

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