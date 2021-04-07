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Общество7 апреля 2021 20:50

Путин наградил директора саратовского «Микроба» орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ подписал Указ
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Директор саратовского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кутырева наградили за большой вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавируса.

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