Путин наградил директора саратовского «Микроба» орденом «За заслуги перед Отечеством»

Директор саратовского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кутырева наградили за большой вклад в организацию работы по предотвращению распространения коронавируса.

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