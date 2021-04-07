За свалку в Саратове Росприроднадзор потребовал от мэрии 1,8 млн рублей

Свалка. Фото из Instagram Светланы Кожухарь

Росприроднадзор требует от мэрии Саратова 1,8 млн рублей ущерба за свалку на Соколовой горе.

Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора, специалисты провели обследование земли в зоне с особыми условиями использования территории «Охранная зона магистрального нефтепровода». На 80-метровом участке оказалась свалка отходов производства и потребления, а у почвы нет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, что нарушает природоохранное законодательство.

На Соколовой горе складировали строительный мусор и куски разобранных зданий, например, останки театра оперы и балета и гостиницы «Словакия». Это относится к четвертому классу опасности.

Сумма вреда, причиненного почвам, составила более 1,8 млн рублей. Администрацию оштрафовали по административному протоколу на 400 тыс. рублей. Готовится претензия о возмещении вреда в добровольном порядке.

Однако мэрия не согласна с постановлением Росприроднадзора и подала жалобу в Волжский районный суд.

- Данная территория занимает площадь более 100 тыс. кв. м и включает в себя 791 земельный участок, имеющий более полутысячи правообладателей, которые и должны нести ответственность за состояние своих участков, — заявили в пресс-службе горадминистрации.

По их словам, свалку сейчас убирают.

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