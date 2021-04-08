В Саратовской области ожидается туман и +19 градусов 8 апреля

В Саратовской области сегодня, 8 апреля, ожидается погода с переменной облачностью и небольшой дождь местами.

- Утром опустится туман, ветер будет дуть с юга с порывами до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем температура поднимется до +14… +19 градусов.

В 2020 году 8 апреля был сильный ветер до 19 м/с.

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