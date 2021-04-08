Шоумен из Саратова Кирилл Лопаткин показал моделям Playboy упражнение языком

Кадр из обучающего видео на странице в FB Кирилла Лопаткина
Экс-капитан команды высшей лиги КВН Саратов, актер и шоумен Кирилл Лопаткин провел для моделей уроки техники речи.
- Совместно с Playboy Russia придумали ряд уроков и встретились с первыми ученицами — Лидой и Кристиной — девушками Playmate 2018–2020, — написал Лопаткин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что урок получился «озорной».
- Давление у меня, конечно, подскочило, — заявил шоумен.
Он выложил в своем аккаунте первую часть уроков.
На видео саратовский КВНщик показал девушкам два упражнения: разминку шеи и «качели» языком.
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