Ольга Сокольская заявила, что чиновники мэрии не собираются учитывать мнения общественников при благоустройстве набережной

Эксперт раскритиковала чиновников администрации Саратова за недостаточную проработку вопроса озеленения набережной. Фото из Instagram Ольги Сокольской

В администрации Саратова состоялась встреча с общественниками, на которой были рассмотрены вопросы благоустройства.

В администрации сообщили «КП-Саратов», что была затронута тема зеленых насаждений на старой набережной. По словам чиновников, ранее было проведено обследование деревьев, выявлены аварийные. Эксперты пометили их краской.

Однако представители общественности не совсем согласились с официальным мнением чиновников. Так, профессор Ольга Сокольская, которая является федеральным экспертом НТС РФ в области ландшафтной архитектуры, градостроительства и СП наследия, членом Общественной палаты Саратова опубликовала критический пост на своей странице в Instagram.

- Дендроплан представлен на существующие деревья и кустарники. Непонятен его смысл, так как есть схема инвентаризации, но нет паспортов на каждое дерево, включая и удаленные недавно. Примененный визуальный метод обследования деревьев в марте – начале апреля 2021 года считают ошибочным, так как в безлиственном состоянии такую методику не применяют. Необходим метод с применением соответствующих приборов. На представленных нескольких фото деревья выглядят не усыхающими, а просто им не достает влаги, нет полива, а у некоторых, цвет листвы и коры светлые (например, как у клена сахарного, который был ранней осенью в отличном состоянии), – написала она.

Обследование деревьев, по мнению Сокольской, было выполнено неправильно. Фото из Instagram Ольги Сокольской

Также на совещании была затронута тема сохранения исторического образа лестниц. По словам зампреда комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игоря Поздникина, сейчас специализированная организация проводит обследование спусков и подпорных стен. После заключения будет принято решение об их восстановлении или перестройке.

- Подпорные стены из туфа – не трогать, а ремонтировать ступени с использованием гранита, – считает Ольга Сокольская.

В целом она осталась недовольна встречей, отметив, что чиновники по итогам совещания отказались корректировать проект и учитывать мнения общественности.

- Были показаны материалы, которые далеки от серьезной проектной документации (нет в них предпроектных анализов, на основании которых создается ремонт или иное благоустройство). Все чертежи не подписаны, не имеют согласования, печатей, дат, что уже нарушение, – заявила она.

Общественница не согласилась с официальной позицией администрации Саратова Фото: Пресс-служба администрации Саратова

- Набережная для людей, а не для отчета чиновников! — резюмировала Ольга Сокольская.

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