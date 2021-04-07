В Саратове Kia задавила девятилетнего мальчика

Машина сбила ребенка на Орджоникидзе Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера вечером, 6 апреля, иномарка сбила девятилетнего мальчика.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, за рулем Kia Sportage был 50-летний мужчина. Он нарушил правила проезда пешеходных переходов напротив Орджоникидзе, 16 и наехал на ребенка.

Пострадавшего госпитализировали.

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