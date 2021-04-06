В Саратове «пропал» миллион рублей при строительстве детского сада

В Волжском районе Саратова прокуратура выявила нарушения при строительстве детского садика.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обнаружены нарушения при реализации нацпроекта «Демография».

Проверка показала, что строительные работы были завершены в начале 2020 года, объект был введен. Но прокуратура обнаружила, что объем работ не соответствовал данным, указанных в актах. Разница составила миллион рублей.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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