Саратовские школьники могут разработать свою компьютерную игру в честь Дня космонавтики

Саратовских школьников приглашают принять участие в акциях, посвященных Дню космонавтики.

Организатором выступает Российское движение школьников.

Акции нацелены на популяризацию изучения космоса и заинтересуют ребят с самыми разными интересами.

Так, 12 апреля в прямом эфире в группе в «РДШ | Наука» состоится квиз «Космические истории». Он начнется в 16 часов, и участвовать в нем могут команды от двух до пяти человек.

Есть акция для фотолюбителей «По следам космических достижений». Школьники могут сделать совместные снимки с памятниками культуры, достопримечательностями, местами, которые связаны с космическими достижениями. Фото надо разместить в соцсетях с описанием и хештегами #РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ #ПоКосмическимСледамРДШ.

- Есть альтернатива – можно оставить «след» самостоятельно: сделать рисунок на асфальте на космическую тематику, сфотографироваться в скафандре или провести классный час с рассказами о космических достижениях, – рассказали организаторы.

Также школьники могут потрудиться коллективно – всем классом изготовить макет Солнечной системы. Для этого можно использовать подручные материалы. Главное – не забыть опубликовать снимок в соцсетях с подробным описанием проекта. Нужно также указать свой город, номер школы, класса и привязать хештеги: #РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ #КласснаяСистемаРДШ».

Для юных программистов открыт конкурс компьютерных игр на платформе Scratch. Нужно самостоятельно разработать игру и выложить ее в группу соцсети «ВКонтакте» «Космическая игра на платформе «Scratch».

Особо инициативным ребятам предлагается поучаствовать в проведении классных часов по материалам «Классной встречи РДШ» Сергея Рязанского. Для этого нужно изучить сценарий, подготовить материалы и договориться с учителем.

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