В Саратовской области работница офиса микрокредитов присвоила себе почти 200 тысяч рублей

В Хвалынске осудили 33-летнюю местную жительницу за присвоение.

- В период с 19 апреля по 22 августа 2019 года женщина работала менеджером микрофинансовой организации. Используя свое служебное положение, она присвоила более 173 тыс. рублей и потратила их, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Свою вину злоумышленница не признала. Она пояснила, что деньги не похищала, а договоры подписаны ею по указанию представителя организации, в которой она работала.

Суд приговорил ее к двум годам условно с трехгодичным испытательным сроком.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.