Аварию на канализации в Энгельсе планируется устранить к 15 часам

Начаты работы на провалившемся участке дороги в Энгельсе. Фото Анастасии Филатовой
В центре Энгельса Саратовской области на дороге образовался глубокий провал.
Местные жители сообщили в группе «Энгельс онлайн», что ЧП случилось напротив дома №35 по улице Тельмана.
Авария поставила под угрозу работу канализационной сети города. Были отключены канализационные станции в центре, поселках Мелиораторов и Прибрежный, микрорайоне «Шурова гора», возле 2-й Горбольницы.
Чиновники предупредили, что в ряде районов города из-за этого может произойти подтопление.
Работы по устранению аварии ведется, планируется завершить их к 15 часам.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.