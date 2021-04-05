Аварию на канализации в Энгельсе планируется устранить к 15 часам

Начаты работы на провалившемся участке дороги в Энгельсе. Фото Анастасии Филатовой

В центре Энгельса Саратовской области на дороге образовался глубокий провал.

Местные жители сообщили в группе «Энгельс онлайн», что ЧП случилось напротив дома №35 по улице Тельмана.

Авария поставила под угрозу работу канализационной сети города. Были отключены канализационные станции в центре, поселках Мелиораторов и Прибрежный, микрорайоне «Шурова гора», возле 2-й Горбольницы.

Чиновники предупредили, что в ряде районов города из-за этого может произойти подтопление.

Работы по устранению аварии ведется, планируется завершить их к 15 часам.

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