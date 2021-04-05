В Саратовской области в 19 районах наблюдается паводок

В Саратовской области в 19 районах из-за паводка поднялась вода.
Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм, подъем уровня воды зафиксирован:
- Лысогорский район, р. Медведица +193 см (+20 см за сутки);
- Хвалынский МР, р. Волга толщина льда 28-45 см.
- Красноармейский район, р. Карамыш +20 см (+0 см за сутки);
- Балтайский район, р. Алай +37 см (0 см за сутки);
- Аткарский район, р. Медведица + 230 см (+40 см за сутки);
- Аткарский район, р. Аткара + 95 см (+1 см за сутки);
- Калининский МР, р. Баланда +25 см (+15 см за сутки)
- Романовский район, р. Карай + 286 см (+ 15 см за сутки);
- Балашовский район, р. Хопер + 226 см (+40 см за сутки);
- Новоузенский район, р. Большой Узень +16 см (+0 см за сутки);
- Дергачевский район, Нижне-Камышенское ВДХ +400 см (за сутки 66.99см),
- Дергачевское ВДХ, около п. Советский +35 см (за сутки +5см.)
- Новобурасский район, р. Медведица +50 см (за сутки 0 см.)
- Петровский район, р. Медведица +13 см (+2 см за сутки);
- Пугачевский МР, р. Б. Иргиз -6 см (за сутки -5 см 0 за сутки);
- Татищевский район, р. Идолга +21 см (+1 см за сутки);
- Аркадакский МР, р. Хопер +193 см (0 см за сутки);
- Самойловский МР, р. Терса -28см (за сутки+17 см);
- Самойловский МР, р. Елань -80 см (за сутки +75 см);
- Екатериновский МР, р. Сердоба (за сутки +50 см);
- Ртищевский район, р. Хопер (+10 см за сутки).
- Озинский МР, р. Большая Чалыкла — ледостав, р. Солянка — ледостав.
При этом в указанных районах угроза подтопления домов отсутствует.
По словам Бусаргина, под особым контролем паводок в Базарном Карабулаке. Там затопило семь домов и надворные постройки. Главе района поручено оказать помощь жителям
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