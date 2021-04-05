В саратовские библиотеки поступят книги с уникальными фотографиями Юрия Гагарина

В Саратове изданы три книги, посвященные Юрию Гагарину и полету первого человека в космос.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати области, общий тираж книг превышает три тыс. экземпляров. Они поступят в библиотеки региона.

Одна из книг – это альбом «Вверх, в небо!». Авторы проанализировали, почему именно Юрий Гагарин стал первым космонавтом, какие факторы сформировали его личность. В издании рассказывается о жизни Гагарина, становлении космической отрасли, а также современная история, в том числе, присвоение имени «Гагарин» новому аэропорту под Саратовом, строительство Парка покорителей космоса и другое.

Книга Владимира Россошанского «Феномен Гагарина» написана на русском и английском языках еще в 2001 году, но она была переиздана в честь 60-летия первого полета человека в космос. Это уникальное издание, рассказывающее о судьбе Юрия Гагарина словами очевидцев и его знакомых.

И наконец книга Юлия Песикова «12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Встречи. Беседы. Фотографии». Это всего несколько страниц документального повествования, но они представляют собой живые воспоминания тех людей, кто первым встретил Гагарина на саратовской земле, и уникальные любительские фотографии.

- Каждая из этих книг насыщена архивными документами и историческими фотоснимками разных лет и, безусловно, будет интересна читателям, потому что сохраняет память об уникальном историческом событии 1961 года и жизни одного из самых ярких личностей ХХ века – Юрия Гагарина, – уверены в министерстве информации и печати области.

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