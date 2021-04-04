С турбазы у Саратова спасатели эвакуировали мужчину

Спасатели эвакуировали пострадавшего
Фото: Саратовская областная служба спасения
Около турбазы «Дубовая Грива» на острове близ Саратова упал 69-летний мужчина.
- Поступило сообщение, что ему требуется медицинская помощь. Прибывшие на место спасатели на судне с воздушной подушкой эвакуировали его на берег и передали медикам, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.
ЧП случилось на турбазе
Фото: Саратовская областная служба спасения
Мужчину госпитализировали в реанимацию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.