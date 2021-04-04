С турбазы у Саратова спасатели эвакуировали мужчину

Спасатели эвакуировали пострадавшего Фото: Саратовская областная служба спасения

Около турбазы «Дубовая Грива» на острове близ Саратова упал 69-летний мужчина.

- Поступило сообщение, что ему требуется медицинская помощь. Прибывшие на место спасатели на судне с воздушной подушкой эвакуировали его на берег и передали медикам, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.

ЧП случилось на турбазе Фото: Саратовская областная служба спасения

Мужчину госпитализировали в реанимацию.

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