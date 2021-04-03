Директор «Межрегионстрой» ответил на критику в адрес построенного детсада в Энгельсе

Директор «Межрегионстрой» Павел Звонилов прокомментировал ситуацию с эксплуатацией детского сада на улице Тургенева в Энгельсе.

Ранее общественники предъявили претензии к зданию и прилегающей территории. Например, отсутствию зеленых насаждений, которые есть в плане.

- Строительные работы на объекте завершились в ноябре, когда уже были заморозки. Высаживать деревья раньше было нельзя — там работала техника и саженцы могли сломать. Мы ответственно относимся к своей работе, поэтому сажать деревья в ноябре мы не стали — они бы просто не прижились и все погибли. Кому нужен такой результат? Особенно учитывая тот факт, что здесь будут постоянно находиться дети. При этом мы не отказываемся от своих обязательств. Мы направили заказчику гарантийное письмо, в котором обязуемся до 15 июня высадить все деревья и кустарники — согласно проекту. Заказчик это гарантийное письмо принял, — заявил Павел Звонилов.

Также он пояснил, почему беседки отличаются от тех, что были в проекте.

- Действительно, беседки были установлены другие. Мы, как подрядчики, предложили установить беседки лучше тех, что были в проекте, современнее и красивее. Притом без изменения в смете. Мы предложили сделать лучший вариант, заказчик с нами согласился и одобрил изменения, — сказал директор фирмы.

Он не отрицает, что могут быть и некоторые недостатки. Общественники заявили, что не функционирует установка повышения давления водоснабжения и системы пожаротушения, отсутствует горячая вода. Они заметили открытую дверь электрощитовой, перегоревшую лампочку.

- Абсолютно согласен, все это, если это есть, – явные недостатки, такого быть не должно. Но это вопрос не подрядчику, а к тем, кто эксплуатирует объект сейчас. «Межрегионстрой» устранил все нарушения на этапе стройконтроля, который организует министерство строительства и ЖКХ. Без их заключения объект сдать невозможно, а они очень скрупулезно и тщательно подходят к своей работе. Считают буквально каждый винтик. И если находят недостатки, то предъявляют их. И пока все огрехи не будут устранены, садик никто не примет. Поэтому я исключаю, что на этапе сдачи объекта были какие-либо нарушения. Более того, после стройконтроля объект проверяли сотрудники прокуратуры. Особенно требовательно проверяющие подходят к вопросу слаботочных систем, системы пожаротушения. И я считаю, что это правильно. Никто не будет брать на себя ответственность и принимать объект с нарушениями в этих системах. Потому что в случае трагедии его будет ждать строжайшее наказание, — подчеркнул Павел Звонилов.

Кроме того, он ответил на вопрос о септике, который был закопан в землю рядом с этим детским садом. И почему не была вместо этого использована обычная канализация.

- Здесь действительно есть септик. Только не на 500, а на 100 кубов. Именно такой был указан в проекте. А мы, как подрядчик, обязаны строго следовать проекту. Применить какое-либо другое решение мы просто не могли — закон нам это запрещает. Что касается проточной канализации — ее тут просто нет. Поэтому септик — единственный вариант для такого объекта, — сказал он.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.