В селе Терса мужчина с ножом отнял у 80-летней женщины продукты

В селе Терса Вольского района полиция задержала подозреваемого в грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им оказался ранее судимый 34-летний мужчина.
По версии следствия, 2 апреля вечером он выбил окно и влез в чужой дом. Там, угрожая ножом, он украл 750 рублей и продукты у 80-летней женщины.
Возбуждено уголовное дело.
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