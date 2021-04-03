В Саратове водитель «Гранты» отправил водителя Audi в больницу

Водитель иномарки был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 2 апреля на улице Аэропорт в Саратове столкнулись Audi 80 и «Лада Гранта».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 15:55 напротив дома №14.

Водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию, что стало причиной столкновения. В результате аварии 35-летний водитель иномарки был госпитализирован.

Авария произошла на улице Аэропорт Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.