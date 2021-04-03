В Саратове водитель «Гранты» отправил водителя Audi в больницу

Водитель иномарки был госпитализирован
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем 2 апреля на улице Аэропорт в Саратове столкнулись Audi 80 и «Лада Гранта».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 15:55 напротив дома №14.
Водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию, что стало причиной столкновения. В результате аварии 35-летний водитель иномарки был госпитализирован.
Авария произошла на улице Аэропорт
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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