Народный артист Машков рассказал, что болело у Президента Путина после прививки от коронавируса

Владимир Машков в Саратове рассказал о вакцинации от коронавируса Фото: Ольга Симонова

В Саратове сегодня, 2 апреля, проходит пресс-конференция народного артиста России Владимира Машкова.

Он, в частности, рассказал, что привился от коронавируса.

- Симптомы как у президента: болело плечо, — сообщил Машков.

О своей вакцинации он сказал сразу, как зашел в фойе ТЮЗа, где проходит мероприятия. После этого артист снял защитную маску.

Он поведал и о том, как в Московском театре Олега Табакова справлялись с коронавирусными ограничениями. Там они посадили в кресла черные манекены, которые создавали ощущение наполненности зала.

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