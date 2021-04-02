В ГЖИ рассказали, как сейчас обязана работать АНО «Сфера»

Специалисты Госжилинспекции прояснили ситуацию с АНО «Сфера» (бывшее АТСЖ Ленинского района) в Саратове.

Как напомнили в ГЖИ, с 28 октября управляющая организация лишилась лицензии, а 30 марта это решение утвердил арбитражный суд.

Несмотря на это, по закону компания обязана продолжать обслуживать многоквартирные дома до тех пор, пока не будет выбрана новая УК или создан ТСЖ/ЖСК.

- Таким образом, АНО «Сфера» до наступления таких обстоятельств продолжает управлять домами и выполнять работы по содержанию общего имущества за установленную плату, — подчеркнули в ГЖИ.

Собственникам квартир следует поскорее провести общие собрания в домах, чтобы выбрать новую УК или поменять способ управления домом. В противном случае муниципалитет сам назначит управляющую организацию.

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