Безработный житель Вольска сдал газопровод в чермет

Мужчина разобрал газопровод в поселке Центральный Вольска
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области под суд отдали местного 47-летнего жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в повреждении газопровода и краже.
Следствие считает, что в начале февраля безработный мужчина открутил металлическую задвижку с газового стояка низкого давления газопровода в поселке Центральный в Вольске. Он сдал ее в пункт приема металла.
В итоге жители остались без газа. Стоимость восстановительных работ превысила более 22 тыс. рублей.
Личность злоумышленника была установлена местными полицейскими. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.
Добычей злоумышленника стала задвижка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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