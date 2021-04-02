Безработный житель Вольска сдал газопровод в чермет

Мужчина разобрал газопровод в поселке Центральный Вольска Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области под суд отдали местного 47-летнего жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в повреждении газопровода и краже.

Следствие считает, что в начале февраля безработный мужчина открутил металлическую задвижку с газового стояка низкого давления газопровода в поселке Центральный в Вольске. Он сдал ее в пункт приема металла.

В итоге жители остались без газа. Стоимость восстановительных работ превысила более 22 тыс. рублей.

Личность злоумышленника была установлена местными полицейскими. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

Добычей злоумышленника стала задвижка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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