Двое саратовцев пытались обмануть депутата на 800 тысяч рублей

В Саратове будут судить двух мужчин по обвинению в покушении на крупное мошенничество.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, это 41 и 44-летний жители Саратова.

По версии следствия, они предложили мужчине, которого проверяли по статье о незаконном обороте алкоголя, помощь. Якобы имеющиеся у них связи в правоохранительных органах поспособствуют положительному решению вопроса.

Для этого им потребовалось 800 тыс. рублей, чтобы передать их нужным людям. На самом деле они планировали присвоить деньги.

Гражданин согласился и вечером 2 июня 2020 года передал всю сумму злоумышленникам. Сделка состоялась на набережной Космонавтов. Но после этого злоумышленников задержали сотрудники УФСБ.

Свою вину граждане не признали. Уголовное дело передано в суд.

Как стало известно «КП-Саратов» из информированного источника, гражданин, который попал в поле зрения правоохранителей по делу о незаконном обороте алкоголя, — депутат Большечечуйского МО Базарно-Карабулакского района Роман Романов.

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