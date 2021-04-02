В Балаковском районе под лед провалились двое мужчин

ЧП случилось на реке Игриз в Балаковском районе Фото: Саратовская областная служба спасения

В Балаковском районе Саратовской области под лед провалились двое мужчин.

- ЧП случилось на реке Игриз около Николаевки. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Отмечается, что от медицинской помощи 50 и 73-летний мужчины отказались.

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