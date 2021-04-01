В Саратовской области задержаны трое любителей ловить рыбу сетью

Трое рыбаков выловили более 60 единиц рыбы. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Саратовской области провели рейд «Биосфера».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, только за один день, 24 марта, было выявлено три факта браконьерства.

Попались три жителя Энгельсского района. В общей сложности они сетями выловили более 60 штук карасей и плотвы. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела, по которым браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.

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