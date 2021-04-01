В Балашове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 11 человек

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балашове Саратовской области вчера утром, 31 марта, случился пожар на третьем этаже пятиэтажки коридорного типа на улице 30 лет Победы.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- На тушение выезжали три расчета МЧС. Эвакуировали 11 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном главке.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара составила 9 кв. м. По предварительным данным, он произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрического оборудования.

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