В Балашове 72-летний мужчина с ножом в руках отстоял свою гетеросексуальность

Вынесен приговор по делу об убийстве44-летнего мужчины в доме на улице Гагарина в Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 72-летний мужчина признан виновным.

Пенсионер у себя дома 28 декабря принимал гостей — 44-летнего мужчину и двух женщин. Около девяти вечера собутыльник начал вести себя неадекватно: грубил, сыпал оскорблениями и заявил, что хозяин дома склонен к нетрадиционным сексуальным отношениям.

Это не понравилось 72-летнему мужчине, который ранее отсидел за убийство. Тремя ударами ножа в шею и грудь он зарезал обидчика. О преступлении в полицию заявила знакомая потерпевшего, которая вскоре заглянула в гости и увидела труп.

Свою вину пенсионер признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

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