Прогноз на 1 апреля: продолжение оттепели, слабый дождь

В Саратовской области сегодня, 1 апреля, ожидается переменная облачность.
- Утром местами пройдет слабый дождь, днем без существенных осадков, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
При этом днем потеплеет до +5… +10 градусов, а на юге до +15.
Ветер подует со скоростью 5–10 м/с и порывами до 16 м/с.
В 2020 году 1 апреля был порывистый ветер и до +7 градусов тепла.
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