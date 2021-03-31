Мужчине грозит 10 лет за пять кустов конопли в Саратове

Саратовца поймали на выращивании конопли. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД на транспорте

В Саратове на железной дороге задержан 39-летний мужчина со свертком с растительным веществом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, его задержали на 841-м км перегона между станциями Жасминная и Трофимовский-1.

Экспертиза подтвердила, что при себе у мужчины было 1,3 грамма марихуаны.

Было установлено, что задержанный получил наркотик от 42-летнего саратовца, который занимался выращиванием растения. Поэтому полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили пять саженцев конопли общей массой 106 граммов.

Возбуждены два уголовных дела в отношении 42-летнего мужчины. Он отправлен под домашний арест. Ему грозит до 10 лет.

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