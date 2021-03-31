В Саратове пенсионер-алкоголик лишился прав

В Волжском районе Саратова страдающего алкоголизмом пенсионера лишили водительских прав.

- Во время проверки установлено, что 70-летний гражданин стоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Ранее ему выдали водительское удостоверение до 2027 года, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После проверки его лишили прав на вождение.

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