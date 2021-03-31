В Саратове пассажирка иномарки пострадала в ДТП на Шехурдина

В ДТП пострадала женщина
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 30 марта, случилось ДТП на Шехурдина, 6.
- В 20:30, по предварительным данным, 42-летний водитель Daewoo Nexia не стал соблюдать дистанцию и столкнулся с Lifan, который вел 28-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В аварии пострадала 35-летняя пассажирка Nexia. Ее с травмами госпитализировали.
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