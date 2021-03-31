Поселок Саксагай в Саратове превратился в «кладбище известных зданий»

Свалка в поселке Саксагай превратилась в "кладбище известных зданий". Фото из Instagram Светланы Кожухарь

В поселок Саксагай в Кировском районе Саратова устроили свалку строительного мусора.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала местная жительница Светлана Кожухарь.

Она отметила, что это не просто мусор, а остатки известных саратовских зданий. Например, театра оперы и балета, гостиницы «Словакия». На представленных фото и видео запечатлена, например, вывеска гостиничного комплекса.

Сюда привозят останки гостиницы "Словакия". Фото из Instagram Светланы Кожухарь

- Очередной своз го*на в виде строительного мусора с большим количеством битого стекла в поселке Саксагай, терпения уже нет! Сначала свозили останки театра оперы и балета, теперь по накатанной свозят все кому не лень! А меньше года назад на этом месте была зеленая зона — деревья, пруд, дикие утки, дети там гуляли, собак выгуливали... А сейчас туда подходить страшно!!! Не говоря уже о том, какой нанесен урон природе, здоровью местных жителей и животных! Убили дорогу нам, ведущую из поселка в город. Сколько еще жителям поселка это терпеть??? — написала пользовательница.

Светлана Кожухарь называет это место «кладбищем известных зданий Саратова». Она считает, что те, кто сбрасывает здесь мусор, уверены в своей безнаказанности. Номер одного авто удалось частично рассмотреть — 004.

Нарушители не боятся ответственности. Фото из Instagram Светланы Кожухарь

- Жители поселка просят помочь и принять меры в решении этого беспредела!!! — пишет она, обращаясь к главе Саратова, губернатору, политическим и общественным деятелям.

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