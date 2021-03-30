Жители Агафоновки пожаловались на разрушенную лестницу к трем школам

Жители поселка Октябрьский (ранее — Агафоновка) в Саратове жалуются на разрушенную лестницу, по которой стекают потоки грязи и талых вод.

- Дорога ведет в три школы, два садика, поликлинику №10, — говорится в паблике saratovonline в Инстаграм.

Автор видео отмечает, что у властей на ремонт нет ни денег, ни времени, ни желания. Однако подчеркивает, что зато поставили фонарь, который светит круглосуточно.

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