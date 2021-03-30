Пьяный саратовец избил трех полицейских

В Саратове будут судить 38-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено вечером 1 августа.

По версии следствия, пьяный мужчина вышел из кафе и направился по улице Чернышевского. По пути он нецензурно оскорбил двух сотрудников ППС и попытался уехать на «Газели». Однако его задержали, когда он уже сел в кабину.

При задержании мужчина вновь выкрикивал матерные ругательства и пригрозил полицейскому насилием.

Правоохранители вызвали подкрепление. В итоге мужчину пытались утихомирить четверо. Троих из них мужчина избил руками и ногами, но его все же удалось задержать.

Впрочем, в отделении полиции мужчина продолжил сопротивление. Он обрушил шквал оскорблений на стража порядка, который предложил ему подписать протокол. Также он пытался швырнуть в него 10-литровую пластиковую бутылку с водой и ударил руками в грудь.

Впоследствии дебошир признал вину и раскаялся, пытаясь оправдать свое поведение алкоголем.

Дело направлено в суд.

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