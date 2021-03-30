Кинотеатр «Победа» в Саратове получил зоны охраны

Кинотеатр «Победа» на площади Кирова Фото: Ольга Симонова

Правительство Саратовской области утвердило зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Победа» на площади Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, благоприятные территории для осмотра здания включили в охранную зону. Это часть улицы имени Люкшина, Мирного переулка, а также территория расположенного рядом храма.

Также установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В квартале на перекрестке улицы Вавилова и Мирного переулка строить можно, но не выше 18 метров в нейтральной стилистике.

Также на аллее около кинотеатра нельзя что-либо строить и устанавливать, кроме детских игровых и спортивных комплексов.

Напомним, в 2020 году кинотеатр прекратил свою работу.

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