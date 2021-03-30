Жительница Энгельса поверила лжеполицейскому и отдала мошенникам 1,3 млн рублей

В Энгельсе 55-летняя жительница отдала мошенникам крупную сумму денег.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она стала жертвой мошенничества, поверив лжеполицейскому.

Женщине поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя злоумышленники оформили несколько кредитов. После этого позвонил «сотрудник полиции», подтвердивший «преступление». Он велел пострадавшей оформить еще больше кредитов и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Доверчивая покровчанка так и сделала и через мобильное приложение взяла кредиты и перевела деньги на разные абонентские номера. Тем самым она отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей.

Полиция начала проверку.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает жителей региона быть бдительными и напоминает, что сотрудники органов внутренних дел не обеспечивают безопасность банковских вкладов и переводов, не подтверждают необходимость кредитования или использования «безопасного» счета.

- Мошенники пользуются современными технологиями подмены данных и имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их сайтах. Поэтому даже если слова телефонного собеседника кажутся очень убедительными, не спешите выполнять его рекомендации! Прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с полицией или банком, в котором у вас открыт счет, – заявили в ведомстве.

Обо всех фактах мошенничества вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102»).

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