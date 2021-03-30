В год пандемии саратовцы стали брать больше кредитов

Саратовцы взяли кредитов на 252 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области за минувший год вырос кредитный портфель банков. Он составил 370,9 млрд рублей, что на 12,4% выше уровня 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка, сумма средств на счетах граждан составила 307,2 млрд рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня.

На заседании коллегии управляющий Отделением Екатерина Бирюкова рассказала, что рост кредитного портфеля отмечался как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Например, на 25% он увеличился в сфере малого и среднего предпринимательства и составил 49,1 млрд рублей. Во многом причиной тому стала программа 2% и льготные беспроцентные кредиты на зарплату.

Кредитный портфель граждан за год вырос до 252,3, млрд рублей, что на 13% превышает уровень 2019 года. Драйвером роста выступила ипотека. Эксперты объясняют , что этому способствовали меры господдержки и льготная ипотека под 6,5% годовых.

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