В Саратове за два дня поймали 110 водителей с нечитаемыми номерами

Водителям машин с нечитаемыми номерами грозят штрафы Фото: Екатерина Семенова

В Саратове ГИБДД провела рейд «Нечитаемый регистрационный знак».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, за два дня было выявлено 110 нарушений.

Почти все – за управление автомобилем с нечитаемыми номерами. И одно нарушение – за машину без номерного знака.

Водителям грозит штраф: 500 рублей. А если номера были скрыты умышленно, то до пяти тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев.

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