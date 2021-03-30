В Саратове с 1 апреля возобновится движение двух автобусов

В Саратове с 1 апреля возобновится движение двух пригородных автобусов: №153 Саратов (автовокзал) — село Звонаревка и №223К Саратов (площадь Ленина) — поселок Дубки. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области

Автобус №153 от автовокзала будет отходить в 16:00 по средам и пятницам, из Звонаревки — в 07:00 по средам и пятницам.

Автобус №223К будет отходить от площади Ленина в: 05:35, 06:45, 08:25, 09:50, 14:00, 16:00, 17:20, 19:20. Из Дубков — в 06:10, 07:20, 09:00, 10:35, 14:40, 16:40, 18:00, 19:55.

Кроме того, жители Дубков могут доехать на автобусах №223 Саратов (ЦКР) — поселок Дубки, №300 Саратов (речной вокзал) — аэропорт «Гагарин» и №358 Саратов (ЦКР) — село Сабуровка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.