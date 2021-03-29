Пьяный балашовец угнал у знакомого велосипед

В Балашове вынесли приговор за мошенничество 31-летнему ранее судимому мужчине.

- Пьяный гражданин 27 апреля 2020 года попросил у знакомого велосипед, чтобы доехать до магазина, но не вернул его. Сумма ущерба составила свыше 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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