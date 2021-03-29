Сотрудникам Дома кино в Саратове больше трех месяцев не платят зарплату

Дом кино. Фото из Инстаграм Романа Грибова

Сотрудникам Дома кино в Саратове несколько месяцев не платят зарплату.

Заместитель председателя областного правительства Саратовской области Роман Грибов написал в своем Инстаграм, что по поручению губернатора встретится с коллективом и руководством «Нижне-Волжской студии кинохроники».

Он также уверен, что ситуацией займется трудовая инспекция.

Как рассказал «КП-Саратов» один из сотрудников, зарплату им не выплачивают с декабря 2020 года.

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