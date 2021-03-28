Пятимесячный ребенок пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове

. Фото: ГИБДД по Саратову

Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова у перекрестка Сокурского тракта с Елшанской улицей столкнулись два автомобиля марки Lada Granta.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УГИБДД.

. Фото: ГИБДД по Саратову

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего младенца, который родился в 2020 году.

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