Пятимесячный ребенок пострадал в столкновении двух «Лад» в Саратове

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Фото: ГИБДД по Саратову
Сегодня, 28 марта, в Ленинском районе Саратова у перекрестка Сокурского тракта с Елшанской улицей столкнулись два автомобиля марки Lada Granta.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в городском УГИБДД.
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Фото: ГИБДД по Саратову
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего младенца, который родился в 2020 году.
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