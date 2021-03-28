Пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове

Сегодня утром, 28 марта, во Фрунзенском районе Саратова произошло массовое ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, на перекрестке улиц Слонова и Аткарской у железнодорожного вокзала столкнулись пять машин.
Транспорт получил незначительные повреждения, на дороге образовался затор.
В результате столкновения никто не пострадал.
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