Пятеро машин столкнулись у железнодорожного вокзала в Саратове

Сегодня утром, 28 марта, во Фрунзенском районе Саратова произошло массовое ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, на перекрестке улиц Слонова и Аткарской у железнодорожного вокзала столкнулись пять машин.

Транспорт получил незначительные повреждения, на дороге образовался затор.

В результате столкновения никто не пострадал.

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