В Ртищево ищут Андрея Савина с серо-голубыми глазами

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В Ртищево с 16 марта ищут 39-летнего Андрея Савина. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубые глаза.

Был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, серо-черную кепку. Обут в черные на белой подошве кроссовки.

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