Пожилая жительница Саратова отдала деньги за отдых несуществующему пансионату

Жительница Ленинского района Саратова потеряла 55 тыс. рублей, решив забронировать номер в пансионате на летний отдых.

- В интернете 60-летняя женщина нашла пансионат у моря и перевела деньги. Позже она решила созвониться с администраторами, но выяснилось, что такого пансионата не существует, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские возбудили уголовное дело. Гражданам советуют при бронировании места звонить на горячую линию Минкурортов, где подскажут, работает ли тот или иной отель в этом курортном сезоне.

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