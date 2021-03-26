В администрации Саратова создадут новый комитет

В Саратове будет создан комитет по развитию территорий.
Такой вопрос был рассмотрен 26 марта на заседании городской думы. Депутаты согласились, что новая структура необходима администрации.
В функции комитета будет входить работа с присоединенными к городу территориями – Багаевкой и Красным Текстильщиком, а также займется юридическим вопросом вхождения в состав областного центра Синенькими и Рыбушкой.
Площадь Саратова заметно вырастет, увеличится число жителей, что потребует дополнительного штата чиновников. Они будут заниматься также сельским и лесным хозяйством и развитием новых территорий. То есть возьмет на себя функции, которые исполняла администрация Саратовского района.
Депутаты поддержали создание структуры.
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