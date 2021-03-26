Почти всю Кумысную поляну признали природоохранной зоной Фото: Ольга Симонова

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о назначении 91% территории Кумысной поляны природоохранной зоной — 4 111,9 гектара.

Теперь на «Кумыске» нельзя строить, проводить массовые мероприятия, которые увеличивают рекреационную нагрузку на природные комплексы.

Можно организовывать экологические тропы, смотровые площадки, стоянки для дневного отдыха, гулять.

Напомним, ранее 64% Кумысной поляны были определены как хозяйственная зона, где допускается создание производственной и социальной инфраструктуры, линейных сооружений и коммуникаций.

Сейчас под туристско-рекреационную зону отведено 200,1 гектара, хозяйственную зону — 20,8 гектара, зону рекреационного обслуживания — 186,6 гектара.

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