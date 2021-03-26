В школы и детсады Саратова начали поступать по 2 тысячи рублей на ребенка

Сегодня, 26 марта, в школы и детские сады Саратова начали поступать по 2 тыс. рублей на ребенка.

- Такая инициатива была озвучена спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которым найдена половина из необходимой суммы. Вторая часть средств была изыскана в местном бюджете, — написал глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

Выделенные деньги помогут школам уйти от практики сбора средств с родителей на канцелярию, хозтовары и т. д.

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