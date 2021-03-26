Из Казахстана пытались провезти в Саратов 6 тонн опасной муки

На границе Казахстана и Саратовской области задержали машину, которая пыталась перевезти муку.

- В РФ ввозилась подкарантинная продукция — мука пшеничная массой 6 тонн без фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Перевозчика привлекли к административной ответственности и отправили обратно в Казахстан.

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