В Саратове два дня будут ловить шоферов с нечитаемыми номерами

В Саратове 27 и 28 марта пройдет рейд, в ходе которого инспекторы ГИБДД будут выявлять машины с нечитаемыми номерами.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, водителя могут призвать к ответу, если с расстояния 20 метров нельзя прочесть в темное время суток хотя бы одну букву или цифру заднего номера, а в светлое время — переднего.

За вождение незарегистрированным транспортом на первый раз придется отдать 500-800 рублей, при рецидиве уже 5000 рублей.

При езде с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением ГОСТа номерами грозит штраф в размере 500 рублей. Шоферы, на чьих машинах нет номеров или которое специально сделали так, чтобы цифры и буквы нельзя было прочитать, заплатят в десять раз больше.

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