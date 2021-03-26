Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 марта 2021 9:09

В Саратове водителя троллейбуса будут судить за сбитого пешехода

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

В Саратове будут судить 48-летнего мужчину за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что около 08:00 2 сентября 2020 года он за рулем троллейбуса в районе Университетской, 87 на пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. Та получила тяжкие телесные повреждения, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал